WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Herstappe

Kinrooi Vader (40) instal­leert drugslab in tuin van gezinswo­ning: “Er lag zelfs een bidon zuur in het speelhuis­je van de kinderen”

Een 40-jarige man uit Kinrooi installeerde niet alleen twee cannabisplantages op de zolder en in de kelder van zijn woning. In een vrachtwagen in de tuin, vlak bij de speeltuigen van zijn twee kinderen van acht en twee jaar oud, zette hij ook een drugslab op. De strafrechtbank legde de vader een stevige celstraf op. “De kinderen konden in contact komen met levensgevaarlijke chemicaliën, want zelfs de vegetatie rond de vrachtwagen was verschroeid.”