WEER. In Herstappe kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Sjoemelden jongste kasteelhe­ren van België bij aankoop van hun ‘stulpje’? “Cruciaal document is ‘onderte­kend’ door advocaat die van niks weet”

Eind mei kondigden Hann S. (24) en Jamie V.C. (29) vol trots aan dat ze nieuwe eigenaars zijn van het kasteel van Gors, geschat op zo’n 5,5 miljoen euro. Amper drie weken later worden ze al beticht van gesjoemel. De Limburgse advocaat Luk Delbrouck dient een klacht in nadat de naam en handtekening van een confrater in een cruciaal document vervalst zouden zijn. Opvallend: de huidige eigenaar, die onbewust aan de basis ligt van de klacht, gelooft nog altijd in een goede afloop.