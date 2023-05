WEER. In Herstappe bewolking vanochtend

Zuhal Demir verontwaar­digd over aanpak illegale rave: “Begin al eens met stroom uit te schakelen en Defensie te sturen”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet te spreken over de aanpak van de illegale rave in Sint-Truiden door de overheid. De federale overheid had volgens haar veel meer kunnen doen om het illegale feest in te perken. Demir is ook van plan om klacht in te dienen tegen onbekenden voor de schade die er in de natuur is aangericht door de aanwezigen op de rave. Haar partij N-VA wil dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in een extra commissie uitleg komt geven over “het non-beheer van de situatie”. ⁦