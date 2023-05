WEER. Helder in Herstappe vanochtend

‘Geluks­school’ Momentum wordt eerste Dalton­school in Zuid-Lim­burg

Vanaf volgend schooljaar heeft Limburg er een Daltonschool bij. Basisschool Momentum in Sint-Truiden sluit zich vanaf dan officieel aan bij de koepel van het Belgische Daltononderwijs. De focus ligt daar op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerken met anderen en zelfstandigheid ontwikkelen. “Eigenlijk deden we veel van die dingen al, dus dat was een logische stap", zegt directrice van Momentum, Kris Selis (45). Momentum zal de enige school in het zuiden van Limburg zijn die tot het Daltononderwijs behoort.