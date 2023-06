WEER. Bewolking in Herstappe vanochtend

Congres aan Corda Campus helpt jongeren toekomst­plan­nen realiseren: “We denken niet in hokjes”

Aan de Corda Campus in Hasselt vond deze maand het Jongerencongres van ‘Ik Durf’ plaats. Het doel is jongeren tussen 18 en 30 jaar ondersteunen in het vinden van een job, een opleiding of zelfs een woning. “Jongeren zitten vaak met vragen over hun toekomst”, klinkt het bij ‘Ik Durf’.