"Iedereen mag zich van mij amuseren, maar toch niet in de mergelgrot­ten?: Kanne voor één nacht hermetisch afgesloten uit schrik voor illegale rave

Even werd gevreesd dat de mergelgrotten van het Zuid-Limburgse Kanne (Riemst) dit weekend de festivallocatie zouden worden voor een illegale rave, maar daar kon de politie vrijdagavond en -nacht een stokje voor steken. Kanne werd hermetisch afgesloten voor iedereen die niet in het dorpje woont en dat leverde vrijdagnacht verbaasde blikken op bij de inwoners. “Toen we naar huis reden moest mijn vrouw haar identiteitskaart zelfs tonen. Misschien om te checken of we wel écht in Kanne wonen", vertelt buurtbewoner Rudi.