Blindenge­lei­de­hond wordt geweigerd op bus van De Lijn: “Hoe kunnen blinden en slechtzien­den dan nog de bus nemen?”

Een blindengeleidehond in opleiding en zijn instructeur werden woensdag geweigerd in een bus van De Lijn. “De buschauffeur vertelde me dat ik de hond een muilkorf moest aandoen, anders mocht ik niet aan boord”, zegt geleidehondeninstructeur Karlien Jespers. De chauffeur in kwestie geeft aan dat hij zich vergiste en heeft zich intussen geëxcuseerd.