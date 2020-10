Politieke vete in kleinste gemeente van Vlaanderen escaleert: “Door de pesterijen van de ‘Zonnekoning’ hebben wij nu ons huis te koop gezet”

Man levensge­vaar­lijk gewond na ruzie over 40 euro: “Messteek 2 millimeter meer naar rechts en ik was dood geweest”

23 september Een ruzie over 40 euro. Na de verkoop van een tweedehandse iPad. Meer was er deze zomer niet nodig voor een bijna dodelijke steekpartij in een appartement in Mol. Een 38-jarige man plantte een mes in de borst van zijn slachtoffer. “Twee millimeter meer naar rechts en ik was dood geweest”, getuigt slachtoffer S.R (33) uit Borgloon. De dader riskeert nu 6 jaar cel voor poging tot doodslag.