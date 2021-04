Herstappe reageert opgelucht nu vonnis rond ‘dorpsvete’ is uitgesproken: “Blij dat het achter de rug is”

Genk Deel Genkse bushaltes dreigt te verdwijnen, PVDA Limburg komt in opstand

8 april Vanaf januari volgend jaar geldt er een nieuw openbaar vervoerssysteem in Limburg. Daarbij wil men onder meer zorgen voor snellere buslijnen, maar er worden bijgevolg ook haltes geschrapt. En daar wringt het schoentje voor PVDA Limburg. Uit protest heeft de partij verschillende affiches opgehangen in Genk en Oudsbergen. Er is ook een online petitie opgestart.