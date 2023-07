Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herstappe vandaag

ZOMERBAR­TIP. Genieten van het uitzicht én van lekkers? Dat doe je bij Kafee Kongée

Aan het kanaal in Pelt is het ook deze zomer weer genieten van zomerse cocktails, verse ijsjes of overheerlijke pasta’s. De wit-oranje caravan van Kafee Kongée, aangevuld met strandstoelen, zelfgemaakte tafeltjes en feeërieke lampjes, vormen ook dit jaar het ideale decor voor een gezellige zomeravond. Maar ook op Belgische buien is uitbater Joni Bergmans (36) voorbereid: “We proberen elk jaar te updaten én upgraden. Dit jaar doen we dat met onze stretchtent zodat iedereen lekker droog of in de schaduw kan zitten als het te zonnig is.” Wij namen de proef op de som.