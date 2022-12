Geen vuurwerk op Nieuwjaar in Herstappe

Genk Genkse kinderop­vang sluit zich aan bij het digitale platform Opvang.Vlaanderen

Voortaan kunnen ook Genkse ouders op zoek naar een opvangplaats via het digitale platform Opvang.Vlaanderen. Die online tool bundelt alle opvanginitiatieven in de stad en maakt het mogelijk om online een aanvraag in te dienen. Daarmee wordt de zoektocht naar opvang gemakkelijker, maar het helpt ook de stad om de vraag naar opvangplaatsen beter in kaart te brengen.

16 december