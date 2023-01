Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Herstappe nog geld kan afhalen

Limburg Vlaams minister Weyts pompt 2,8 miljoen euro in Limburgs onderwijs: één school krijgt het leeuwen­deel

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) investeert 2,8 miljoen euro in bouwprojecten in het vrij en gesubsidieerd onderwijs in Limburg. Daarvan gaat alvast 2 miljoen euro naar de Provinciale Middenschool Hasselt voor een nieuwbouw en verbouwingswerken.

