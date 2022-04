Zinloos geweld in dancing: “Drie keer met glas op hoofd geslagen”

“Het is de eerste keer dat ik hem zie”, sprak G.V. (28) uit Geel in de rechtbank. Hij ontkent dat hij samen met M.V.D.H. op 12 december 2015 geweld heeft gebruikt in dancing Millennium. Het slachtoffer heeft ruim 6 jaar na het incident nog steeds nekklachten en hoofdpijn. “Mijn cliënt is die dag het slachtoffer geworden van compleet zinloos geweld door twee daders”, zegt meester Pieterjan Heremans. “Hij werd op een zeer laffe wijze toegetakeld. Tot drie keer toe werd hij langs achter met een glas op zijn hoofd geslagen.”

Het incident begon volgens Pieterjan Heremans met een discussie tussen de twee daders. Het slachtoffer wilde de gemoederen bedaren. Even later werd hij langs achter aangevallen door diezelfde mannen. De twee mannen die nu terecht staan, ontkennen dat zij het waren die geweld hebben gebruikt. Ook het openbaar ministerie is niet honderd procent overtuigd en vordert daarom geen straf. “Als de politie zijn werk beter had gedaan, hadden we wel zekerheid gehad over de daders”, sakkert meester Heremans. “De daders zijn door de porties buitengezet. Er hingen ook camera’s in de dancing. Als de politie zijn werk goed had gedaan, waren de twee daders meteen geïdentificeerd en kon het onderzoek jaren geleden al worden afgerond.”