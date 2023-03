Zijn de huurprijzen in Herselt bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Brussel HUIZEN­JACHT. Wonen in Elsene, dat over heel wat groene troeven beschikt: “Voor 400.000 euro kan je een gerenoveer­de flat met twee slaapka­mers vinden”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij zoeken het iedere week voor je uit, samen met een lokale immomakelaar. Deze week houden we halt in Elsene, een iets prijzigere deelgemeente van Brussel met verschillende wijken en woonmogelijkheden.