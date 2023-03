Ziekenwagen crasht tijdens interventie: één persoon gewond

De ziekenwagen was op het moment prioritair aan het rijden. “De bestuurder van de ziekenwagen wilde een aantal voertuigen voorbijsteken. Net op dat moment is de bestuurder van een bestelwagen van de rijweg afgeweken waardoor beide voertuigen met elkaar in aanrijding zijn gekomen”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Zuiderkempen. Het is niet duidelijk of er op het moment van het ongeval een patiënt in de ziekenwagen lag of dat de ziekenwagen op weg was naar een interventie. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de bestelwagen lichtgewond. Het slachtoffer, een 58-jarige man uit het Limburgse As, werd naar het ziekenhuis van Geel gebracht. Zowel de ziekenwagen als de bestelwagen raakten bij het ongeval zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Beide voertuigen moesten worden getakeld.