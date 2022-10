Woonzorgcentrum Sint-Barbara verruimt zorgaanbod met vijf kamers voor oriënterend kortverblijf: “Multidisciplinair team begeleidt bewoner naar meest geschikte zorgvorm”

herseltWoonzorgcentrum Sint-Barbara in Herselt heeft maandag een nieuwe, en in de regio nog vrij unieke, zorgvorm in gebruik genomen. Vier serviceflats werden omgebouwd tot vijf kamers voor een oriënterend kortverblijf, waar 65-plussers met zorgnoden terecht kunnen na een acute crisissituatie. Na een tijdelijke observatieperiode adviseert een multidisciplinair team welke woon- en leefsituatie voor de persoon in kwestie het meest geschikt is. Voor mensen met dementie werd dan weer een extra afdeling met geïntegreerd dagcentrum en kortverblijf voorzien.

Het oriënterend kortverblijf is een zorgvorm die nog maar recent in Vlaanderen is geïntroduceerd. Erkende centra voor kortverblijf kunnen sinds 2020 daarvoor een bijkomende erkenning krijgen. Woonzorgcentrum Sint-Barbara in de Dieperstraat verwelkomde met Maria Bervoets maandag haar eerste bewoner in het oriënterend kortverblijf, waarvoor een capaciteit van vijf kamers is voorzien.

Multidisciplinair team

“De doelgroep bestaat uit ouderen wiens thuissituatie moeilijk houdbaar is wegens een acute crisissituatie of die in het ziekenhuis hebben verbleven”, legt Renilde Verhoeven, directeur zorg, uit. “Zij verblijven hier minimaal 14 en maximaal 60 dagen. Tijdens die periode gaan we hen zo goed mogelijk observeren, waarna we hen kunnen oriënteren naar de best mogelijke zorgvorm. Het kan dan bijvoorbeeld zijn dat ze naar huis kunnen terugkeren, mits enkele aanpassingen zoals thuisverpleging en na een controle van het huis op vlak van veiligheid, of dat een opname in een woonzorgcentrum noodzakelijk is.”

Volledig scherm Vier assistentiewoningen werden omgebouwd tot vijf kamers voor oriënterend kortverblijf. © Wouter Demuynck

De opgenomen persoon staat tijdens het gehele zorg- en ondersteuningstraject onder supervisie van een multidisciplinair team. “Onder meer een kinesist, ergotherapeut en de sociale dienst houden zich ermee bezig en we hebben hiervoor ook een psycholoog aangeworven”, vervolgt Verhoeven. “Met hun expertise stellen ze alles in het werk om een nieuwe ziekenhuisopname te vermijden of te voorkomen dat er thuis opnieuw een crisissituatie ontstaat. In Vlaanderen komt deze zorgvorm momenteel nog niet zoveel voor. Vanuit Herselt zijn Diest en Holsbeek de dichtstbijzijnde voorzieningen.”

Veilige afdeling

Woonzorgcentrum Sint-Barbara bouwde vier serviceflats om tot vijf kamers voor het oriënterend kortverblijf. Na ongeveer een jaar werken zijn de kamers klaar. Bovendien zijn er ook burelen bijgekomen met de bouw van een verdieping bovenop een gang. “We zijn nu aan het kijken waar we die vier serviceflats opnieuw kunnen integreren, want het is niet de bedoeling dat we ons zorgaanbod gaan afbouwen. Integendeel. Weldra gaan we van start met de renovatie van 40 assistentiewoningen. Daarnaast hebben we nog 42 nieuwere assistentiewoningen, daaraan hoeft nu nog niets te gebeuren.”

Ook voor mensen met dementie werden de zorgmogelijkheden verder uitgebreid. Voor hen is voortaan een extra afdeling met eigen dagcentrum en een kamer voor kortverblijf voorzien. “We hadden al één grote open afdeling voor bewoners met dementie. Die afdeling hebben we nu opgesplitst in twee afdelingen, zodat we ook een gespecialiseerde, gesloten afdeling hebben die veiliger is voor onze bewoners. Eerder konden we in ons dagcentrum geen mensen met dementie opnemen en dat was toch wel een tekort. Met de kamer voor kortverblijf die we ook in deze afdeling aanbieden zijn we nu, met ook nog de vijf kamers voor oriënterend kortverblijf, uitgebreid van 211 naar 217 kamers.”

