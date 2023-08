Woningen in Herselt licht goedkoper geworden

Pluimvee­hou­ders zondags­markt over verbod op verkoop van levende dieren: “In Heist zijn we wél bezig met het welzijn van de dieren”

“Eerst komen kijken en dan beslissen; dat had de minister moeten doen”. Vanaf 1 januari 2026 is het verboden om levende dieren te verkopen op wekelijkse markten, zoals de zondagsmarkt van Heist-op-den-Berg. De maatregel, die werd opgenomen in de nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), kan op weinig bijval rekenen bij de vaste pluimveehouders die al bijna een halve eeuw in Heist staan. “Ik wou gaan uitbollen, maar nu word ik gedwongen om te stoppen.”