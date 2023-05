WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Herselt

MIJN DORP. Vlaams kampioen orgeldraai­en Willy Luyten over zijn Bergom: “Hier is geen winkel meer, maar dan fiets ik nu gewoon wat langer”

Hij mag dan wel koning zijn van de Sint-Sebastiaansgilde in Westerlo, resideren doet Willy Luyten (69) in het kleine Bergom (Herselt). Het dorp telt geen enkele winkel meer, maar wordt wel omgeven door prachtig prinselijke Merodebossen. Willy Luyten, als huidig Vlaams en gewezen Belgisch kampioen een gelauwerde orgeldraaier, neemt ons mee naar zijn favoriete plekje en vertelt over zijn kleine en grote gelukjes.