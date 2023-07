WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Herselt vanochtend

Spaargids.be Banken verplich­ten hogere spaarren­tes aan te bieden? ECB geeft negatief advies

De Europese Centrale Bank (ECB) schiet de politieke voorstellen om een hogere rente op de Belgische spaarboekjes wettelijk op te leggen af. Die kunnen immers negatieve gevolgen hebben op de financiële stabiliteit van de Belgische banken en hun kredietverlening in gevaar brengen, zo luidt het. In de VS leidde een dergelijke tussenkomst van de overheid tot een heuse bankencrisis, schrijft ECB-topvrouw Christine Lagarde in een advies aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Spaargids.be vat de situatie samen.