Week van de Korte Keten afgetrapt bij Hoeve De Ploeg: “Ik betaal liever hier een correcte prijs dan dat mijn geld bij één of andere multinational terechtkomt”

HerseltDit weekend werd bij Hoeve De Ploeg in Herselt het startschot gegeven van de Week van de Korte Keten. Korte Keten Kopers en gedeputeerde Kathleen Helsen verzamelden er zaterdagvoormiddag. Van 14 tot en met 22 mei is het de Week van de Korte Keten. In die periode kan je letterlijk en figuurlijk proeven van tal van heerlijke activiteiten vol lokale producten.

Bij familiebedrijf De Ploeg in Herselt leven ongeveer honderd koeien die dagelijks verzorgd en gemolken worden. Met de melk produceert men op ambachtelijke wijze zuivelproducten. Deze worden op hun beurt aan de man gebracht in het aanpalende winkeltje.

Klant centraal

Het provinciebestuur zet de klant centraal tijdens deze editie van de Week van de Korte Keten. Kopers kunnen hun getuigenis delen over waarom, wanneer, waar en wat ze in korte keten kopen. Met deze verhalen en getuigenissen gaat het provinciebestuur aan de slag in een nieuwe campagne om de diversiteit van de korte keten onder de aandacht te brengen. Korte keten betekent dat er zo weinig mogelijk schakels tussen jou en je voedsel zitten.

Quote De klant kan met zijn eigen ogen zien waar zijn voedsel vandaan komt of vragen daarover stellen Gedeputeerde Kathleen Helsen

“Het grote pluspunt van de korte keten is de rechtstreekse band tussen de producent en zijn klanten. Daardoor ontstaat er een wederzijds begrip, de boer krijgt een eerlijke prijs, de klant kan met eigen ogen zien waar zijn voedsel vandaan komt of vragen daarover stellen, mensen leren hoe boeren afhankelijk zijn van de seizoenen, enzovoort,” vertelt gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid Kathleen Helsen.

Dichter bij de natuur kan niet

Ook enkele Korte Keten Kopers kwamen langs bij Hoeve De Ploeg zaterdag. “Wij vinden het belangrijk te weten wat we eten”, klinkt het bij Paul. “We zien de velden rond de boerderij van thuis uit liggen en zien dat ze geen sproeistoffen of kunstmeststoffen. Dichter bij de natuur kunnen we eigenlijk niet staan en dat vinden we zeer belangrijk. Door zelf bij de boerderij te kopen geeft het een veel beter gevoel, zeker betreffende de ecologische voetafdruk. Ik betaal trouwens liever een correcte prijs hier aan de boerderij dan dat het geld bij één of andere grote multinational terecht komt.”

Campagne

Wie in de provincie Antwerpen woont of daar korte keten-producten aanschaft kan de komende maanden deelnemen aan de Korte Keten Kopers - campagne. Via een online link beantwoord je enkele vragen en upload je eventueel een foto van jou in een korte keten-setting of met je favoriete korte keten-product. Aan het einde van de zomer worden er onder de deelnemers ook enkele leuke en lekkere prijzen verdeeld