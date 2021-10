Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum zet zich schrap voor babyboom met 400 cavia’s: “We bezorgen ze allemaal een warme thuis”

De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn nam zondag 245 zwaar verwaarloosde cavia’s in beslag in een achtertuin van een woning in Herselt. De dieren hadden ernstige verwondingen, zaten in hun eigen uitwerpselen en hadden nauwelijks of geen drinkwater. “Ze hadden ernstige bijtwonden op de rug, de ogen waren uitgekrabd en het was duidelijk dat er door inteelt heel wat andere ‘mankementen’ waren”, klonk het bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder waar de diertjes naartoe gebracht werden. Tegen de eigenaars is een proces-verbaal opgesteld.