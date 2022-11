Vijftiger krijgt straatverbod opgelegd na belaging van ex-partner

De 57-jarige P.D.R. en zijn partner gingen in 2019 uit elkaar, maar de man kon de relatiebreuk maar moeilijk verwerken. Hij begon haar te belagen met berichten en brieven, en daagde ook regelmatig op aan haar woning in Malle. De auto van de beklaagde is door de ANPR-camera’s twintig keer opgemerkt nabij de woning van de vrouw. In januari 2021 zou de man ook tot drie keer toe spijkers hebben uitgestrooid op de oprit van de woning van zijn ex. Enkele lekke autobanden waren het gevolg. “Ze heeft me vijf jaar lang belogen en bedrogen en als vuil op straat gezet. Ik kon dat niet loslaten”, verklaarde P.D.R. tijdens het onderzoek de belaging.