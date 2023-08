Vier gewonden na frontale botsing op Aarschotsesteenweg

DRIE IS TE VEEL. “Ze wilde hem enkel verdoven zodat ze bij Benny kon gaan slapen.” Maar dan wordt Charley’s lichaam in het kanaal gevonden

“Nog een laatste glas ad fundum!” Maar wat Charley Enckels (46) op die winteravond in een Hagelands danscafé niet weet, is dat het letterlijk zijn laatste glas is. Hij zijgt neer en wordt in een wagen gelegd. Wanneer hij enige tijd later in het Albertkanaal eindigt, is hij al dood. En dan wil het gerecht met de zwakzinnige Benno (64) praten. En met de allerminst zwakzinnige Micheline (57): “Mijn cliënte is te intelligent voor zo’n klungelige moord.”