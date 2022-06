Vermoorde man in tuin gevonden in Herselt, vrouw opgepakt

Geel Infomarkt over fietstun­nel aan Rauwelk­oven

Op woensdag 29 juni organiseert Infrabel in sporthal Axion een infomarkt over de toekomstige bouw van de fietstunnel aan Rauwelkoven in Geel. Geïnteresseerden krijgen er de gelegenheid om het voorontwerp van de fietstunnel in te kijken.

19 juni