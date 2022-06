Vermoorde man in tuin gevonden in Herselt, verdachte opgepakt

In Herselt in de Antwerpse Kempen is gisteravond het lichaam van een man gevonden in de tuin van een woning aan Dooiewerf, nabij het natuurgebied Langdonken. Dat zegt VRT NWS en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws. Het gaat om moord en er is een verdachte opgepakt.