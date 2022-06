Verdachte van moord in Herselt aangehouden door onderzoeksrechter

Westerlo Inbrekers stelen juwelen en gereed­schap

Aan Heultjedorp in Westerlo werd maandag een inbraak in een woning vastgesteld. De bewoners merkten dat er juwelen waren gestolen. De daders maakten ook gereedschap buit. Er was vijf dagen niemand in de woning geweest. Het is dus niet duidelijk wanneer de inbraak precies heeft plaatsgevonden. Ook de manier waarop de daders de woning zijn binnengeraakt, is niet gekend. De politie is een onderzoek gestart.

28 juni