Vader Fons (83) pas begraven, maar kerstversiering op zijn graf is al gestolen: “Wie doet nu zoiets?”

Westerlo/Hulshout Auto rijdt tegen werfkraan: bestuur­ster gewond

14 december Een 28-jarige vrouw uit Hulshout is maandagochtend kort voor 8 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval aan Hoog Heultje in Westerlo. De vrouw reed er met haar wagen in op een werfkraan. De kraan zelf was niet bemand op het moment van het ongeval. De autobestuurster uit Hulshout is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.