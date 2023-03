Twintiger zonder rijbewijs die vluchtte van politiecontrole riskeert zes maanden cel

Voetbal derde nationale B Jordi Kreydt scoort drie keer voor ASV Geel in Wijgmaal: “Hebben onze opdracht perfect uitgevoerd”

In derde nationale B lijkt de titelstrijd een heel boeiend verhaal te worden. De eerste vijf uit het klassement staan op een zakdoek van mekaar. Eén van de kanshebbers is ASV Geel, dat zondag in Wijgmaal met 0-4 won en zijn kaarten op tafel gooide. Drie doelpunten kwamen van Jordi Kreydt, de heroptredende Amil Oilil nam nummer vier voor zijn rekening.