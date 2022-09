Tweedehandsbeurs met kinderspulletjes in parochiezaal Herselt

westerlo Nieuwe jeugdpro­duc­tie van Kunst en Geest brengt dans, theater, muziek en beeld op de planken

Aanstaande zaterdag gaat met Hard Reset: Hell, there and back again een nieuwe jeugdproductie van theatergezelschap Kunst en Geest uit Westerlo in première. Er zijn drie speeldata in theaterzaal De Krekke.

5 september