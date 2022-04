Twee bestuurders gewond bij ongeval met drie auto's

AARSCHOT Spoorduwer krijgt in beroep twaalf maanden cel met uitstel: “Racistisch motief is bewezen”

Gelijkekansencentrum Unia is tevreden met de uitspraak in beroep in de zaak van het racistisch incident op de sporen in het station van Aarschot. De toen 15-jarige Leroy werd er uitgekafferd en op de sporen geduwd. Twee beklaagden kregen in beroep een zwaardere celstraf, zij het met uitstel.

3 april