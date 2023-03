Toneelkring Sint-Maarten Herselt brengt in maart en april enkele opvoeringen van ‘Familietrekjes’.

KIJK. Woestijn­vos duikt op in Scherpen­heu­vel: “We konden diertje in kooi lokken met... een cervela”

De laatste weken worden er geregeld wolven opgemerkt in Vlaams-Brabant, maar dinsdagavond zat er een heel ander roofdiertje in een val in Scherpenheuvel-Zichem. Het ging om een fennek, beter gekend als woestijnvos.