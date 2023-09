Zorgkoppel van VillaVip zoekt bewoners : “Indivudu­eel ondersteu­nen, maar toch één grote familie”

Goed nieuws in Aarschot: VillaVip komt zich er binnen enkele maanden vestigen. Het concept van de zorgorganisatie is simpel: tien mensen met een beperking leven er samen met een zorgkoppel onder één dak, als één grote familie. Ze leven er volgens hun eigen ritme, interesses en passies. In 2018 opende de eerste woning haar deuren en in 2019 werd VillaVip al bekroond tot zorgorganisatie van het jaar. Begin 2024 zal VillaVip Aarschot officieel de deuren openen langs de Tieltseweg. Wij hadden alvast een gesprek met zorgkoppel Veronique Calders en Wim Hernalsteen.