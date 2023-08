KF De Eendracht organi­seert mosselfes­tijn in parochie­zaal van Itegem

KF De Eendracht vzw uit Itegem organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 september haar jaarlijks mosselfestijn, gelijktijdig met Bamis Kermis in Itegem. In de parochiezaal in de Schoolstraat kan je op zaterdag vanaf 16 uur en op zondag vanaf 11.30 uur terecht voorZeeuwse mosselen, videe, stoofvlees, kaaskroketten of een lekker curryworst. “Alles wordt geserveerd met frietjes of brood en afsluiten kan met een stuk taart. De opbrengst gaat richting de fanfare, toneelafdeling en jeugdwerking van de vzw”, klinkt het.