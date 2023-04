Standhouders gezocht voor hoeve- en streekproductenmarkt aan Mie Maan

Ringslan­gen uit natuurre­ser­vaat De Zegge duiken op in tuinen van bewoners: “Het was de eerste keer serieus schrikken, maar ze zijn welkom”

In het woonparkgebied Villapark in Lichtaart (Kasterlee) krijgen bewoners in hun tuin af en toe een opvallende gast over de vloer, want de ringslang durft er wel eens te kronkelen. De waarnemingen zijn niet nieuw, maar de lokale Natuurpunt-afdeling startte afgelopen week een campagne op rond het diertje – dat eind jaren ‘60 werd uitgezet in natuurreservaat De Zegge - om de bewoners duidelijk te maken dat de ringslang compleet ongevaarlijk is. Want het blijft toch schrikken als je opeens een ringslang in je tuin aantreft, zo weet ook Noëlla Verbeek inmiddels. “Ik stond te perplex om er een foto van te pakken.”