Schouw van woning vat vuur

Recyclage­park Herenstal­se­steen­weg in Heist-op-den-Berg uitzonder­lijk gesloten op 29 april

De aanleg van de nieuwe rotonde in de Broekstraat en Herentalsesteenweg in Heist-op-den-Berg is volop aan de gang. Op zaterdag 29 april vinden asfalteringswerken plaats, waardoor het recyclagepark tijdelijk onbereikbaar is. Het park zal die dag uitzonderlijk gesloten zijn.