Rijbewijzen van drie snelheidsduivels die meer dan 120 km/u in zone 70 rijden ingetrokken

Leest RESTOTIP. Wijnbar Leest zet weer volop in op tafelen: “Afhaalkeu­ken blijft bestaan, maar deze plek mag terug wat meer leven”

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Wijnbar Leest in de gelijknamige Mechelse deelgemeente, het kind van Xpertvinum en Homer Goodfood, dat Spaanse wijnen combineert met dagverse gerechten.

27 september