Politie neemt voertuig in beslag: bestuurder met rijverbod probeerde nog van plaats te wisselen met passagier

Geel Bestuurder gewond bij ongeval op Antwerpse­weg

Op de Antwerpseweg in Geel zijn vrijdagmiddag drie auto’s op elkaar. Het ging om een kopstaartaanrijding. In één van de wagens liep de bestuurder lichte verwondingen op. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis in Geel.

4 november