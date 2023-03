Papa (37) ontsnapt aan zware celstraf voor verkrachting van zoontje (4): vrijgesproken wegens twijfel

De mama van het jongetje stapte in het voorjaar van 2021 naar de politie nadat ze merkte dat haar zoontje een rode poep had. Volgens de vrouw zou het kind gezegd hebben dat dit kwam omdat papa met vingers in zijn poep was gegaan. Een eerste klacht werd nog geseponeerd door het parket, maar na een nieuwe klacht werd de 37-jarige man uit Herselt toch vervolgd voor verkrachting. “Het jongetje verklaarde onder andere aan de politie dat het seksuele misbruik zich zowel voordeed in de badkamer als in de auto. In de auto moest hij al zijn kleren uitdoen en voorover bukken”, vertelde openbaar aanklager Hanne Hendrickx. “Als hij het aan iemand vertelde zou hij slaag krijgen en de dieren bij papa thuis niet meer mogen zien.”