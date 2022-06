Nieuw skatepark komt niet in Ramsel, wel aan VTC de Mixx: “Goed bereikbaar, eventuele overlast blijft beperkt en er is sociale controle”

HerseltHet gemeentebestuur en de jeugdraad van Herselt hebben de knoop doorgehakt wat de locatie van het nieuwe skatepark betreft. Het skatepark komt niet in Ramsel, zoals initieel de verwachting was, maar wel op de site van Vrijetijdscentrum de Mixx in Herselt-centrum. Het skatepark in beton zal in 2023 gerealiseerd worden.

De Herseltse jeugd is al een hele poos vragende partij voor een nieuw skatepark. Lange tijd zag het ernaar uit dat dat er zou komen in deelgemeente Ramsel, maar nu is toch gekozen voor de site van de Mixx. “Het klopt dat er hiervoor een zichtbare vraag was vanuit Ramsel”, zegt burgemeester Peter Keymeulen (N-VA).

“Bij het begin van de legislatuur is een heel aantal jongeren nog met een pak handtekeningen naar ons gekomen, maar ook de Herseltse jongeren lieten blijken dat ze die vraag hebben. Om de situatie te objectiveren hebben we enkele criteria vastgelegd zodat we de keuze konden vergemakkelijken.”

Sociale controle

Zo was een centrale ligging - zowel binnen de gemeente zelf als in het netwerk van naburige skateparken in Aarschot, Westerlo, Westmeerbeek (Hulshout) en Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) - een belangrijke factor. De locatie mocht ook niet afgelegen zijn om zo sociale controle te kunnen garanderen en overlast voor de buurt moest beperkt blijven.

“We hebben die criteria bepaald en ze naar de jeugdraad gebracht”, vervolgt Keymeulen. “Daar is wel wat gedebatteerd, maar uiteindelijk is eruit voortgevloeid dat de site van de Mixx de enige wenselijke plaats is. Je hebt er de bereikbaarheid, er is sociale controle en eventuele overlast is er beperkt. In Ramsel waren de mogelijke locaties minder geschikt. Op de kleiputsite had je een probleem qua geluidsoverlast en veiligheid, op de site achter de oude pastorij is dan weer te weinig sociale controle.”

Illustratiefoto. Een firma wordt nu aangesteld voor het ontwerp en de realisatie van het skatepark.

Skatevriendelijk straatmeubilair

Het skatepark komt er nabij het toekomstige jeugdhuis en zal er een zijn in beton in plaats van opbouwelementen, aangezien dit minder geluidshinder geeft en duurzaam en onderhoudsvriendelijk is. Naast het nieuwe jeugdhuis komt er naast een skatepark ook freerunning, zodat er een ‘urban sports’-zone gecreëerd wordt. Die plannen worden nog verder uitgewerkt met de jeugdraad en het jeugdhuis.

“We gaan ook nog bekijken of we bijkomend op andere locaties skatevriendelijk straatmeubilair kunnen voorzien. Dat gaat dan bijvoorbeeld om een beugel die voetgangers tegen auto’s beschermt waarvan ook skaters gebruik kunnen maken. We gaan zien wat budgettair mogelijk is en hoe groot of klein dat wordt. Ook die locaties zullen overigens zorgvuldig gekozen worden.”

Participatietraject

De volgende stap nu is een firma aanstellen voor het ontwerp en de realisatie van het skatepark. Het ontwerp zal rekening houden met het skate-aanbod in de nabije omgeving en de wensen van de Herseltse skaters. Skaters die het park mee vorm willen geven kunnen mailen naar jeugd@herselt.be. Er wordt ook een participatietraject voorzien voor de buurtbewoners.

