Moordverdachte Herselt stuurt haar kat naar de raadkamer: “Om medische redenen, want het gaat echt niet goed met haar”

De feiten vonden maandagavond plaats aan Dooiewerf aan het natuurgebied Langdonken. Robert D.T. woonde er al een tijdje in een caravan en kwam in contact met Caroline D. Zij droomde ervan in een caravan te wonen en ze paste op zijn hondjes. Maar volgens buurtbewoners liep het regelmatig uit de hand en gebruikte de vrouw drugs en alcohol. Waarom het die maandagavond uit de hand liep, is nog altijd niet duidelijk. Caroline D. - die in het recente verleden al eens gedwongen opgenomen werd in een instelling - verscheen vrijdag niet voor de raadkamer. “Ze kon niet overgebracht worden om medische redenen”, zegt haar raadsman Omar Souidi. “Ze verkeert nog altijd in shock. Of ze beseft wat er gebeurd is? Dat durf ik niet met zekerheid zeggen. We weten allemaal dat er ernstige feiten zijn gebeurd, maar de context is nog absoluut niet duidelijk.”