MIJN DORP. Vlaams kampioen orgeldraaien Willy Luyten over zijn Bergom: “Hier is geen winkel meer, maar dan fiets ik nu gewoon wat langer”

Bedevaart­sei­zoen van Scherpen­heu­vel is officieel geopend

Op 1 mei start traditioneel het bedevaartseizoen van Scherpenheuvel. Dit jaar is dat extra speciaal want daarmee start het tweede luik van de Kroningsfeesten. Eén keer om de 25 jaar wordt er gevierd dat het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw 150 jaar geleden is gekroond. Zondag 30 april werd het seizoen officieel geopend en verschijnt het kinderboek ‘De eik op de heuvel’.