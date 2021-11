Man dood aangetroffen in Ramsel, politie start onderzoek naar verdacht overlijden: “Hij is letterlijk voor zijn deur gestorven”

Aarschot Parket sluit onderzoek naar verdacht overlijden van bejaarde dame na jaar stop: “Onduide­lijk of er kwaad opzet was"

Aan de Langdorpsesteenweg in Aarschot werd de 91-jarige Maria Storms op 13 oktober vorig jaar rond 9.30 uur levenloos aangetroffen in haar tuin. Het was familie van de dame die de nare ontdekking deed, Maria lag in de buurt van haar kippenhok. Een eerste uitwendige schouwing leverde geen sporen van geweld op; de autopsie wees dan weer uit dat er mogelijk kwaad opzet was. Na meer dan een jaar grondig onderzoek waarbij verschillende pistes onderzocht werden, is er geen zekerheid over kwaad opzet en heeft de raadkamer de buitenvervolging uitgesproken in deze zaak.

