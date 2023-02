Man (54) riskeert twee jaar cel voor bezit van drugs

De feiten dateren van eind november vorig jaar. Tijdens een controle van de politie Zuiderkempen werd de wagen van F.V.D.B. uit Herselt tegengehouden. De man was erg zenuwachtig en bij de controle troffen de agenten 150 gram speed aan. Die had hij verstopt onder de zetel. Daarna volgde er nog een huiszoeking. In de caravan van de man vonden de speurders nog eens zestien gram speed in de diepvries.De politie vond ook nog een xtc-pil, munitie en een lader van een vergunningsplichtig wapen terug. “De beklaagde verklaarde dat hij de speed wilde doorspoelen in het toilet, maar dat hij die bij zich had om toch nog eens een keertje iets te gebruiken. Die uitleg is erg ongeloofwaardig. Het is wel erg toevallig dat je dan 150 gram bij je hebt”, klonk het bij het Openbaar Ministerie.