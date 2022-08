Legendarische cafébazin Yvonne Verlinden (92), die 72 jaar achter de toog stond, overleden: “Iedereen die zij nog wou zien is in de woonkamer achteraan nog afscheid komen nemen”

ramselHeel Ramsel is in rouw na het overlijden van de geliefde cafébazin Yvonne Verlinden. Maar liefst 72 jaar baatte ze in de Herseltse deelgemeente café De Nachtegaal uit. Haar kroeg was elke dag van ‘s morgens tot ‘s avonds geopend en een pintje kostte er nog amper 1,20 euro, maar bovenal kwam je naar De Nachtegaal voor de hartelijkheid van Yvonne. Zondagochtend is Yvonne, die net geen 93 is geworden, vredig ingeslapen in haar woonkamer, vlak naast haar dierbare café.

Yvonne Verlinden was ongetwijfeld een van de oudste cafébazinnen van het land. In 1950 nam Yvonne café De Nachtegaal in Ramsel over van een oudere vrouw. Drie jaar later kocht ze iets verderop aan de Begijnendijksesteenweg een stuk grond om er een eigen huis en café te bouwen. Dat maakt dat ze in totaal liefst 72 jaar cafébazin was, waarvan 69 jaar op de huidige locatie.

Behoudens uitzonderingen was het café van Yvonne, die achter haar zaak haar woongedeelte had, elke dag geopend van ‘s morgens tot ‘s avonds geopend. Sluiten deed ze de laatste jaren een beetje vroeger, maar ‘s morgens stond ze steevast om 7 uur paraat voor haar eerste klanten. Ze deed niets liever dan met hen een babbeltje te slaan en met hen te kaarten. De deur stond open voor iedereen, zolang je maar fatsoenlijk deed. En als je dat deed, dan legde Yvonne je graag in de watten. Daarover kunnen de postbodes, die geregeld boterhammen met spek van Yvonne kregen, meespreken.

Afscheid in café

Ook tot voor kort deed Yvonne alles nog zelf in haar café. Zelfs poetsen, ook al was het met een rollator, deed ze op haar eentje. De voorbije weken was haar gezondheid echter achteruitgegaan. “Het café is al die tijd open gebleven. Ik of mijn zus pakten het over, zodat klanten nog achteraan konden langsgaan om afscheid te nemen van haar op haar ziekbed”, vertelt Eddy Laporte, de zoon van Yvonne.

“Diegenen die ze nog wou zien, zijn zeker nog allemaal één of meerdere keren gepasseerd. Ziek was ze eigenlijk niet, ze was gewoon op. We hebben altijd gezegd dat ze wel in haar café zou sterven. Het was weliswaar in de woonkamer op haar ziekbed, maar het is toch vlakbij haar café. Naar een ziekenhuis wou ze niet meer, en al zeker niet naar een rusthuis.”

Een - uitgebreide - uitvaart voor Yvonne zal er niet zijn. Het was immers haar wens dat haar lichaam aan de wetenschap geschonken wordt.

