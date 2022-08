Koppel opgepakt in bosjes na vijf inbraken in de buurt: “We wilden alleen maar wildkamperen”

Van pech gesproken als je Ayoub K. en Marie V.W. moet geloven. Ze werden in de nacht van 2 op 3 mei opgepakt in Herselt in de omgeving van de Gustaaf Vandenheuvelstraat samen met derde beklaagde Sama C. Het was de bewoner van het appartement boven dancing Heuvelrug in Ramsel die gerommel aan de deur had gehoord. Plots zag de getuige ook drie personen wegvluchten. Later bleek er kleingeld, sleutels en nog wat andere spullen te zijn verdwenen uit de dancing. Diezelfde nacht werden in de onmiddellijke omgeving nog vier inbraken gepleegd.