Kalverbedrijf in Herselt neemt innovatieve zonneboiler, uniek in België, in gebruik: “Hiermee kunnen we zo’n 80 procent van de kalvermelk verwarmen”

Vrouw (30) belandt met auto in gracht

Een vrouw uit Laakdal is maandagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval aan Nieuwe Baan in Laakdal. Het ongeval gebeurde rond 7.10 uur. Het slachtoffer verloor de controle over het stuur van haar auto en belandde met de wagen in de gracht naast de weg. De 30-jarige vrouw uit Laakdal werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.