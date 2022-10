Japanse theeceremonie en onthaastwandeling met ezels tijdens Dag van de Stilte

Op zondag 30 oktober gaat in heel Europa de wintertijd in en zetten we met z'n allen de wijzers één uur stil. Die gelegenheid wordt aangegrepen om zelf ook even stil te staan tijdens de Dag van de Stilte. In samenwerking met de lokale besturen uit het Merodegebied werkte het Landschapspark de Merode een twintigtal stilte-activiteiten uit.