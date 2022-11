Inbrekers stelen geld en juwelen

Vlaams-Brabant/Brussel Van musea tot een fakkel­tocht: hier ontdek je het oorlogsver­le­den in Vlaams-Bra­bant en Brussel

Op 11 november is het Wapenstilstand, de dag waarop we de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdenken. In heel België worden dan tal van plechtigheden georganiseerd, maar je kan ook allerlei andere activiteiten meepikken rond het thema. Van een fietstocht langs monumenten tot een bezoek aan een militaire begraafplaats: op deze 7 plekken in Vlaams-Brabant en Brussel kijk je het oorlogsverleden in de ogen.

10 november