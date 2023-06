Hulpverleners van B-FAST Matthias en Leo geven lezing over hulp in Turkije na aardbeving

Kalverbe­drijf in Herselt neemt innovatie­ve zonneboi­ler, uniek in België, in gebruik: “Hiermee kunnen we zo’n 80 procent van de kalvermelk verwarmen”

Bij het kalverbedrijf van de familie Laeremans in Herselt is woensdag een innovatief zonneboilersysteem met ondergrondse warmteopslag ingehuldigd. De zonneboiler, voor 60 procent gesubsidieerd door Europa, is op meerdere vlakken een unicum in ons land.