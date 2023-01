Huizenprijzen in Herselt vorig jaar met liefst 31% gestegen

HerseltIn de gemeente Herselt zijn de prijzen voor huizen vorig jaar met liefst 31 procent gestegen. Dat blijkt uit onze Woonwijzer , in samenwerking met notaris.be. Met die forse stijging nestelt Herselt zich op de vierde plek in heel Vlaanderen. Is daar een verklaring voor?

Enkel in Vleteren (39,3%), Baarle-Hertog (36,5%) en Mesen (31,3%) zijn de prijzen voor huizen in 2022 sterker gestegen dan in Herselt, dat een stijging van 31 procent optekent. Daarmee komt de gemiddelde verkoopprijs op zo’n 298.000 euro te liggen, maar is Herselt zo wel nog altijd een van de goedkoopste gemeenten in de Kempen. Enkel Balen, Laakdal en Turnhout zijn nog goedkoper. Wellicht spelen er verschillende factoren mee die de sterke stijging kunnen verklaren.

Kopers uit Leuven?

Zo lagen de prijzen in Herselt de voorbije jaren, in vergelijking met buurgemeenten, opvallend laag. De woningprijzen zijn nauwelijks gestegen tussen 2018 en 2021, terwijl dat in buurgemeenten wel gestaag – vooral tijdens de coronaperiode – gebeurde. In Herselt lag de gemiddelde prijs in 2021 bijvoorbeeld nog op 231.000 euro, terwijl dat in 2018 221.000 euro was. Nu is er dus op zeer korte termijn een fikse inhaalbeweging gemaakt. Dat Herselt een eerder kleine gemeente is, zal ook zijn rol spelen. Een beperkt aantal transacties kan zo al snel een ietwat vertekend beeld geven.

Astrid Huyskens, die met haar kantoor Huyskens Vastgoed & Advies in Herselt gevestigd is, geeft aan dat ze van die stijging niet meteen iets gemerkt heeft. “In Herselt verkoop ik een huis aan gemiddeld 1.700 euro per vierkante meter, maar dat is minder dan in Westerlo of Aarschot. Wat mogelijk wel meespeelt voor Herselt is dat mensen uit het Leuvense het wat verder gaan zoeken, aangezien de prijzen hier nog lager zijn”, legt Huyskens uit.

Merodebossen

“Vanuit Herselt heb je een goede verbinding richting Aarschot en Leuven. Ik heb het nog niet meegemaakt dat iemand die in Herselt iets kocht dat aangaf, maar wel al in Scherpenheuvel. Mogelijk valt dat dus ook door te trekken naar Herselt.”

Wat maakt deze gemeente in de Zuiderkempen dan zo aantrekkelijk? “Herselt is vooral populair vanwege het grote aantal natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Merodebossen. Je hebt er ook wel alles dat je nodig hebt: er zijn genoeg winkels en met de Mixx heb je ook nog een groot sportcomplex. Toch is het een vrij rustige gemeente. Het zijn vooral vrijstaande woningen die te koop staan en daar komen bijna altijd jonge mensen op af.”

